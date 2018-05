Liebe Trader,

Übergeordnet herrschte nach dem aktuellen Jahreshoch bei 76,48 Euro ein Abwärtstrend. Dieser brachte den Kursverlauf Ende April auf ein Jahrestief von 63,78 Euro. Daraufhin konnte sich die Daimler AG erholen und schafft es Mitte Mai den mittelfristigen Abwärtstrend zur Oberseite zu verlassen. An dem EMA 50 versuchte sich die Aktie mehrere Tage - konnte sich aber vorgestern behaupten und notierte im heutigen Handel sogar schon knapp über dem EMA 200. Langfristig interessant: Bis 2022 will Mercedes mehr als zehn Elektro-Pkw auf den Markt bringen und in jeder Baureihe elektrifizierte Varianten anbieten.

Long-Chance:

Aufgrund von einem charttechnisch schönen Verlauf der Aktie und keinen negativen Schlagzeilen liegen aktuelle Kursziele zunächst bei etwa 70,00 Euro. Darüber hinaus wäre die nächste Hürde 72,70 Euro. Erst dann könnte man über Erreichen der Jahreshochs nachdenken. Das bleibt aber noch per Tageschlusskurs abzuwarten. Eine Verlustbegrenzung ist knapp unter den jüngsten Verlaufstiefs, bei etwa 66,20 Euro anzusetzen. Bei einem Rücksetzer unter das Stop-Niveau müssen Investoren mit weiteren Verlusten bis auf die Jahrestiefs rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 67,95 Euro

Kursziel: 70,98 / 72,70 Euro

Stop: < 66,30 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,65 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Daimler AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 68,01 Euro; 13:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.