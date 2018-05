Im Juni 2017 verkündete MSCI Inc. die Aufnahme der chinesischen A Shares in zwei ihrer Indizes. Die Indizes, die um die A Shares erweitert werden, sind der MSCI Emerging Markets Index und der MSCI ACWI Index. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Auswirkungen diese Änderung für die chinesischen Aktien bedeuten könnte. Die Entscheidung einen Teil der chinesischen Aktien in die beiden MSCI Indizes ...

