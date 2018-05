Die US-Börsen sind sehr stark in die neue Handelswoche gelaufen - der Dow Jones Industrial gewann am Montag 1,2 Prozent an Wert und schloss damit oberhalb der 25.000er-Marke. Damit wurde ein wichtiger Widerstand nach oben durchbrochen. Der langfristige Trend zeigt weiterhin klar nach oben; die Chance auf ein neues Allzeithoch ist gegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...