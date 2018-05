Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen, Weltmeister Rob Cross, Titelverteidiger Peter Wright, der beste deutsche Spieler Max Hopp u.v.m. treffen sich beim größten Darts-Event der Welt am Freitag, 25. Mai 2018, erstmals auf Schalke. ProSieben überträgt ab 22:45 Uhr die Halbfinals sowie das Finale des "World Series of Darts - German Darts Masters 2018" live. Bereits ab 14:45 Uhr berichtet ProSieben MAXX mit Elmar Paulke, Christian Düren, Jan Stecker, Tobias Drews, Christoph "Icke" Dommisch und Max Zielke aus der Veltins-Arena. Außerdem geht Promi-Darts-WM-Gewinner 2018 und Youtuber MarcelScorpion dabei als Reporter auf Stimmenfang.



In Runde eins gleich ein Hammer: Der "Maximiser" Max Hopp trifft auf keinen geringeren als Michael von Gerwin. "Das ist was Besonderes für jeden von uns. Keiner hat bisher vor 20.000 Leuten gespielt. Das ist einzigartig," sagt der "Maximiser" Max Hopp, der sich im April bei den "German Darts Open 2018" in Saarbrücken seinen ersten Turniersieg auf der PDC-Tour erspielt hat. "Natürlich muss ich jetzt die nächsten Schritte machen und konstanter werden...Ich bin überzeugt, dass es in den nächsten zehn Jahren einen deutschen Weltmeister geben wird." Das komplette Interview mit Max Hopp und Elmar Paulke: https://www.ran.de/maxxsports/videos/2018-max-hopp-im-m axxsports-gespraech-ich-muss-konstanter-werden-clip



Vor dieser Weltrekord-Kulisse auf Schalke treffen acht der weltbesten Spieler der PDC auf die besten acht deutschen Darts-Spieler - und zwar an nur einem Tag! Mit den German Darts Masters 2018 wird erstmals ein Masters-Turnier in der Geschichte der PDC World Series an einem Tag ausgetragen: Qualifikation, Viertelfinale, Halbfinale und Finale.



Sämtliche Übertragungen sind auch im Livestream auf prosiebenmaxx.de, prosieben.de, ran.de, ProSieben MAXX-APP, ProSieben-APP und über die ran-App zu sehen.



Sendezeiten im Überblick:



14:45 - 22:45 Uhr "World Series of Darts - German Darts Masters 2018" live auf ProSieben MAXX



22:45 - 1:15 Uhr "World Series of Darts - German Darts Masters 2018" live auf ProSieben



Die Erstrunden-Duelle:



Gary Anderson vs. Gabriel Clemens



Jamie Lewis vs. Nico Kurz



Michael van Gerwen vs. Max Hopp



Dimitri Van den Bergh vs. Martin Schindler



Peter Wright vs. Dragutin Horvat



Raymond van Barneveld vs. Manfred Bilderl



Rob Cross vs. Stefan Stoyke



Mensur Suljovic vs. Robert Marijanovic



Die Teilnehmer im Überblick:



Michael van Gerwen, Nr. 1 der Weltrangliste



Peter Wright, Nr. 2, Titelverteidiger German Masters 2017



Rob Cross, aktueller Weltmeister, Nr. 3



Gary Anderson, Nr. 4



Mensur Suljovic, Nr. 6



Raymond van Barneveld, Nr. 11, mehrfacher Weltmeister



Dimitri van den Berg, Viertelfinalist WM 2017



Jamie Lewis, Habfinalist WM 2017



Max Hopp, bester Deutscher und 1. Deutscher Turniersieger



Martin Schindler, Deutsche Nr. 2



sowie weitere deutsche Spieler: Gabriel Clemens, Stefan Stoyke, Robert Marijanovic, Dragutin Horvat, Manfred Bilderl, Nico Kurz



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Factual / Sports Christiane Maske Tel: 089/9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Clarissa Schreiner Tel: 089/9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2