Italiens neue Regierung steht in den Startlöchern. Warum das an den Finanzmärkten für Magenschmerzen sorgt und wie die Reaktionen auf den Wahl in Venezuela ausgefallen sind, verrät Anleihen-Expertin Bianca Becker im wöchentlichen Marktgespräch. Sie erklärt zudem warum US-Dollar Anleihen gesucht sind und welche Neuemissionen in Stuttgart zugelassen wurden.