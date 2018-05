Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 970 Pence belassen. Europa sei der von den Morgan-Stanley-Strategen derzeit bevorzugte Aktienmarkt, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Enel, Iberdrola, Engie und National Grid machten jeweils zwischen 0,3 und 0,5 Prozent des MSCI-Europe-Index aus und wären die Versorgeraktien, die im Zuge möglicher Umschichtungen aus den USA, den Schwellenländern und Japan in die europäischen Aktienmärkte besonders in den Fokus rücken würden./ajx/tih Datum der Analyse: 21.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

