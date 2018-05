Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Easyjet nach Geschäftsjahreszahlen von Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1953 Pence belassen. Es habe sich erneut bestätigt, dass Easyjet sich besser entwickeln sollte als sein engster Widersacher im Billigfliegerbereich, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Easyjet sei gut aufgestellt und dürfte Ryanair in den kommenden 12 Monaten weiterhin übertreffen./mne/tih Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-05-22/14:26

ISIN: GB00B7KR2P84