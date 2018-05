Tesla schlägt zurück!

Wenn man es sich wie Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) zur Aufgabe gemacht hat, die ganz Großen der Autoindustrie herauszufordern, muss man sich wohl auf Kritik gefasst machen. Den nächsten Tiefschlag teilte nun ein US-Verbrauchermagazin aus. Doch für den Chef und Gründer des kalifornischen Elektrowagenbauers ist auch dies kein Problem.

Das einflussreiche US-Verbrauchermagazin "Consumer Reports" hat für das Model 3 von Tesla keine Kaufempfehlung ausgesprochen. Kritisiert wurden vor allem der vergleichsweise lange Bremsweg des Fahrzeugs, aber auch die Bedienung des zentralen Touchscreens. So etwas kann sich Elon Musk natürlich nicht bieten lassen. Er meldete sich zu Wort, indem er auf Twitter darauf verwies, dass die Tests des Magazins mit einem Fahrzeug aus der frühen Produktionsphase durchgeführt wurden und viele Fehler bereits ausgebügelt worden seien, während sich die Probleme mit einem zu langen Bremsweg mit einem Software-Update in den Griff bekommen lassen könnten. Alles in Butter also?

