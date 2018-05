Munich RE hat in diesem Jahr einen separaten Vergütungsausschuss ins Leben gerufen und die Vergütungsstruktur für den Vorstand gewaltig umgekrempelt. Die Aktionäre segneten dies Ende April ab. Dass der variable Anteil deutlich nach unten geschraubt wird, kam gut an. Ein voller Erfolg also? Das Thema Managementvergütung ist seit jeher ein vieldiskutiertes. Früher ging es dabei vor allem um die Frage, ob die Höhe an sich verhältnismäßig ist, ob sie also beispielsweise in angemessener Relation zum Konzernergebnis oder dem Verdienst der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...