Umweltbonus von BMW bis VW - wie die E-Prämie zum großen Flop wurde…

Das erste Halbjahr 2018 ist vorbei. Ein Grund auf zwei Jahre Umweltbonus zurück zu schauen. Die E-Auto-Prämie hat sich dabei wahrlich als Flop erwiesen. Elektroautos werden offenbar noch immer nur von wenigen Enthusiasten erworben. Ein Massenphänomen sieht anders aus.

Der große Reinfall? Nachdem die Bundesregierung im Mai 2016 den sogenannten Umweltbonus auf den Weg gebracht hat, war die Hoffnung groß, dass bis spätestens 2018 mindestens 300.000 E-Autos gefördert werden. Zwischen 3.000 Euro (Plug-In Hybrid) und 4.000 Euro (Batterieelektrofahrzeuge bzw. Brennstoffzelle) gibt es vom Staat und den Autobauern. Doch die Realität ist ernüchternd.

Jetzt haben wir zwei Jahre Umweltbonus hinter uns und die Bilanz ist eher mau. Per Ende Juni 2018 wurden insgesamt 66.029 Anträge auf den Umweltbonus gestellt - das ist ein knappes Fünftel dessen, was möglich gewesen wäre. Mit 34.447 Anträgen von Unternehmen wird zumindest der Anteil der Geschäftswagen langsam größer. Über alle Antriebsarten hinweg liegt der Anteil der Geschäftswagen bei den Neuwagen laut Kraftfahrtbundesamt bei rund zwei Drittel.

Verschiedene Antriebe. Von den bisher eingereichten Anträgen betreffen 38.146 reine Batterieelektrofahrzeuge, weitere 27.866 Anträge beziehen sich auf Plug-In Hybride und 17 Anträge betreffen Brennstoffzellenfahrzeuge. So weit, so ernüchternd. Und es ist unwahrscheinlich, dass bis Ende der Förderung in einem Jahr noch Unmengen Anträge hinzukommen. Davon abgesehen: Die Produktion der Autobauer gäbe es wohl auch garnicht her.

