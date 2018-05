Düsseldorf (ots) - Die FDP hat Lega und Cinque Stelle im Interesse Italiens aufgefordert, Mutmaßungen über Schuldenerleichterungen umgehend einzustellen. "Die italienischen Koalitionsparteien müssen schnellstmöglich Schluss machen mit den Spekulationen über einen Schuldenerlass - das macht es für Italien an den Märkten nur noch schwerer", sagte FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwoch). Als "Dokument konsequenter Realitätsverweigerung" bezeichnete Lambsdorff den Koalitionsvertrag. "Der Moment des Erwachens wird schnell kommen und schmerzhaft sein", sagte der FDP-Politiker voraus. Zudem sei es ein Rätsel, wie es funktionieren solle, dass sich zwei Parteien nicht auf einen gemeinsamen Regierungschef einigen könnten und dann eine Art Schiedsrichter als Ministerpräsident nähmen.



