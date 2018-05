NanoRepro beschließt Umsetzung der Barkapitalerhöhung DGAP-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung NanoRepro beschließt Umsetzung der Barkapitalerhöhung 22.05.2018 / 14:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTENSTAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT NanoRepro beschließt Umsetzung der Barkapitalerhöhung - Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit mittelbarem Bezugsrecht - Bis zu 1.640.458 neue Aktien zum Bezugspreis von 1,27 Euro je Aktie - Emissionserlös soll vor allem Marketingmaßnahmen zur Unterstützung des weiteren Wachstums dienen Marburg, 22. Mai 2018. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6) hat heute die am 26. April 2018 avisierte Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll um bis zu 1.640.458 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 1.640.458 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 8.482.458,00Euro erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnbezugsberechtigt. Der Bezugspreis wurde auf 1,27 Euro je neuer Aktie festgelegt. Die neuen Aktien werden den Aktionären der NanoRepro AG im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 4,17:1 angeboten, so dass 4,17 alte Aktien zum Bezug von einer neuen Aktie berechtigen. Zur Herstellung dieses Bezugsverhältnisses hat sich ein Aktionär bereit erklärt, auf das Bezugsrecht aus einer entsprechenden Anzahl von alten Aktien zu verzichten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 30. Mai 2018 bis einschließlich 13. Juni 2018. Nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene neue Aktien sollen Aktionären zum Überbezug sowie ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Nähere Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem Bezugsangebot, das vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin voraussichtlich am 28. Mai 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, entnommen werden. Eine strategische Investorengruppe bekräftigt die Absicht, bis zu 1 Mio. nicht im Rahmen des Bezugsangebots von den Altaktionären gezeichnete neue Aktien zu übernehmen. Ebenso beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Mit dem Emissionserlös sollen vor allem Marketingaufwendungen finanziert werden, um die Listung im Handel sicherzustellen sowie die E-Commerce-Verkaufszahlen zu steigern. Die finanziellen Mittel sollen vor allem dem Ausbau von Performance-Marketing-Kanälen sowie der Implementierung von Social-Media-Aktivitäten dienen, um weitere Skaleneffekte zu generieren und die Marketingeffizienz zu optimieren. Darüber hinaus will der Vorstand die Mittel einsetzen, um die Warenvorfinanzierung zu erleichtern und weitere Produktinnovationen zu finanzieren. Die Einbeziehung der neuen Aktien zum Börsenhandel im Basic Board an der Frankfurter Wertpapierbörse wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung erfolgen. Lisa Jüngst CEO Michael Fuchs CFO Kontakt: Michael Fuchs Tel.: +49-6421-951427 fuchs@nanorepro.com 22.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Telefon: +49 (0)6421 - 95 14 49 Fax: +49 (0)6421 - 95 14 50 E-Mail: fuchs@nanorepro.com Internet: www.nanorepro.com ISIN: DE0006577109 WKN: 657710 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688297 22.05.2018 CET/CEST

