Die NordLB hat das Kursziel für Dürr nach Quartalszahlen von 120 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Maschinenbauer habe die Markterwartungen an den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) leicht verfehlt, allerdings seien die Schätzungen vor allem bei starken Währungs- und Konsolidierungseffekten mit Vorsicht zu genießen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Vorstand habe immerhin den Ausblick für 2018 bestätigt./mne/ajx Datum der Analyse: 22.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2018-05-22/14:54

ISIN: DE0005565204