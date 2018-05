Der Pay-TV Sender Sky zeigt in der kommenden Saison der Champions League 34 Fußball-Spiele live sowie 40 Konferenzen. Das teilte der Sky-Vorstandsvorsitzende Carsten Schmidt am Dienstag in München mit. "Wir konzentrieren uns auf das Beste, unser Partner auf die Breite", sagte Schmidt mit Verweis auf DAZN. Der Streamingdienst, für den ebenfalls gezahlt werden muss, zeigt die übrigen der insgesamt 138 Spiele des höchsten europäischen Fußballwettbewerbs.

Das ZDF darf in der kommenden Saison keine Spiele der Champions League mehr zeigen und überträgt letztmals am Samstag das Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool aus Kiew. Aufgrund des neuen Medienvertrags der UEFA für den deutschen Markt gibt es von August an keine Spiele im frei empfangbaren Fernsehen mehr. Nur in einem Fall gäbe es eine Champions-League-Partie ohne zusätzliche Bezahlung: wenn ein deutscher Verein im Endspiel steht.

Auch Sky-Kunden müssen sich in der neuen Saison einschränken und erhalten für ihr Abonnement weniger Live-Spiele. Schmidt erklärte die Reduzierung vor allem mit dem geringen Interesse an Partien ohne deutsche Beteiligung. Nur 33 Einzelspiele fanden nach seinen Angaben in der am Samstag endenden Spielzeit mehr als 100 000 Zuschauer./msw/mrs/DP/tos

