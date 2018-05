Köln (ots) - Schulleiter schlagen Alarm: Wie schlimm ist Gewalt gegen Lehrer wirklich?



Die Zahlen sind alarmierend: Einer Umfrage des Lehrerverbandes VBE zufolge gab es in den vergangenen fünf Jahren in jeder vierten Schule in Deutschland körperliche Gewalt gegen Lehrer - von Mobbing, Beleidigungen oder Drohungen gegen Pädagogen berichtet fast jeder zweite Schulleiter. Ein Fall aus Nimburg hatte besonders für Aufregung gesorgt: Ein Grundschüler hatte die Lehrerin Christine B. vor knapp zwei Monaten mit einem Messer verletzt, bei stern TV sprach sie erstmals vor der Kamera über den Vorfall. Doch wie schlimm ist die Gewalt gegen Lehrer wirklich? stern TV hat Lehrer von Bayern bis Berlin-Neukölln getroffen und mit ihnen über ihren Arbeitsalltag gesprochen - wie sie ihren Beruf erleben und ob sie sich zunehmend von Schülern und Eltern bedroht fühlen: Mittwoch bei stern TV. Im Studio zu Gast sind dann der Vorsitzende des Lehrerverbandes VBE, Udo Beckmann, und die Schulleiterin der Sonnengrundschule in Berlin-Neukölln, Karoline Pocko-Moukoury.



Ärzte lehnen Eingriffe ab: Warum wird lesbischen Paaren die Erfüllung ihres Kinderwunsches so schwer gemacht?



Gefunkt hatte es bei ihrer gemeinsamen Arbeit in einer Kindertagesstätte: Samira und Melanie S. sind seit einem Jahr verheiratet und ein glückliches Paar. Beiden war schon zu Beginn der Beziehung klar, dass sie auch gemeinsame Kinder haben möchten - seit zwei Jahren informieren sie sich bereits über ihre Möglichkeiten, schwanger zu werden. Doch nach den ersten Anfragen zu einer Fremdsamenspende der Schock: Immer wieder lehnen Ärzte und Kinderwunschzentren das Paar ab, wollen keine Insemination durchführen. Waren die Frauen anfangs noch überrascht, mischte sich bald Wut in ihre Enttäuschung: "Ich fühle mich wie ein Mensch zweiter Klasse. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen", sagt Samira. Hintergrund ist eine Musterrichtlinie der Bundesärztekammer, der zufolge eine Fremdsamenspende bei Frauen, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, "zurzeit ausgeschlossen" sei. Obwohl die Richtlinie nicht bindend ist, halten sich viele Ärzte daran. Warum weigern sich so viele Ärzte, bei lesbischen Paaren eine Insemination durchzuführen? Darüber spricht Steffen Hallaschka am Mittwoch live mit Samira S., Melanie S. und Dr. Elke Jansen vom Lesben- und Schwulenverband.



Außerdem in der Sendung:



stern TV zu Besuch in fremden Betten: Wie viele Milben tummeln sich auf den Matratzen der Deutschen?



Sozialarbeiter und Sicherheitsmann werden Filmemacher: Wie zwei Quereinsteiger mit dem Film "Familiye" den harten Alltag auf den Straßen Berlins zeigen



Aus gewöhnlichen Supermarkteiern geschlüpft: Wie geht es den stern TV-Küken?



