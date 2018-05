Hier geht's zum Video

Von wegen Sell in May: Der Mai ist kein Verlustmonat, aber die Bäume wachsen im DAX auch nicht in den Himmel. Wann dann Knock outs einsetzen, Jewgeni Ponomarev von der HSBC? Jewgeni Ponomarev von der HSBC zeigt, wann sich Knock Outs lohnen. Was die Finanzierungskosten an Risiko mit sich bringen. Und wie genau man einen Hebel wählt.