Die Toshiba Memory Corporation (TMC) gibt bekannt, dass sie sich entschieden hat, ihren Hauptsitz im Januar 2019 von dem Hamamatsucho Building (Toshiba Building) in den Tamachi Station Tower S im Distrikt msb Tamachi zu verlegen.

Die TMC wird am 1. Juni 2018 mit ihren neuen Aktionären die Geschäftstätigkeiten aufnehmen. Durch das Verlegen ihrer Zentrale wird die TMC ihre Aktivitäten an ihrem Hauptsitz ausweiten, um so das weitere Wachstum des Unternehmens zu ermöglichen und die Produktivität sowie die Motivation der Mitarbeiter in einem neuen Arbeitsumfeld zu steigern. Zusätzlich zu diesen Schritten wird die TMC Aktivitäten wie abteilungsübergreifende Workshops durchführen, um die Arbeitsweisen der Zukunft zu ergründen und ein neues Arbeitsklima zu schaffen, in dem die Mitarbeiter offen und aufgeschlossen miteinander kommunizieren können.

Silhouette von msb Tamachi, Tamachi Station Tower S

Adresse: 1-21 Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokio

Zugang: 1 Minute Fußweg von der Tamachi Station mit Anbindung an die JR-Linien/3 Minuten Fußweg von der Mita Station mit Anbindung an die Toei-Asakusa-Linie und Mita-Linie

