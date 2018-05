Der VFL Wolfsburg hat es doch noch geschafft. Am gestrigen Montag gewann die Profimannschaft des stark VW-gestützten Vereins VFL Wolfsburg mit eins zu null gegen den Aufstiegsaspiranten Holstein Kiel in der Relegation der Fußball Bundesliga. Damit ist der Verbleib im Fußball-Oberhaus gesichert. Ohne den Autokonzern Volkswagen wäre Fußball in Wolfsburg wohl kaum denkbar. Schätzungen zu Folge steckt das Unternehmen jährlich circa 70 Millionen Euro in den Verein.

