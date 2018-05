Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Samstag, 09. Juni 2018 (Woche 24)/22.05.2018



08.45 h: Geänderten Beitrag beachten!



08.45 (VPS 08.44) In aller Freundschaft Geordnete Verhältnisse Fernsehserie Deutschland 2018 Erstsendung: 05.06.2018 in Das Erste Autor: Thomas Steinke



Rollen und Darsteller:



Jürgen Lummer____Rüdiger Joswig Sebastian Lummer____Martin Brücker Jakob Heilmann____Karsten Kühn Oskar Brentano____Leonard Scholz Max Brentano____Ben Grünberg Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk Dr. Lea Peters____Anja Nejarri Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Miriam Schneider____Christina Petersen Kris Haas____Jascha Rust Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Maria Weber____Annett Renneberg Dr. Kai Hoffmann____Julian Weigend Linda Schneider____Isabel Varell und andere Musik: Thomas Berlin und Martin Geerd Meyer Kamera: Bernhard Wagner und Christoph Poppke Folge 815



Dienstag, 12. Juni 2018 (Woche 24)/22.05.2018



14.45 h: Ergänzung im Untertitel beachten!



14.45 Eisenbahn-Romantik



Länderbahnen im Modell - Mit Bayern und Preußen im Modellbahnland Folge 87



Freitag, 15. Juni 2018 (Woche 24)/22.05.2018



22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn mir Unrecht geschieht...



Samstag, 16. Juni 2018 (Woche 25)/22.05.2018



08.45 h: Geänderten Beitrag beachten!



08.45 (VPS 08.44) In aller Freundschaft Momentaufnahme Fernsehserie Deutschland 2018 Erstsendung: 12.06.2018 in Das Erste Autor: Klaus Jochmann



Rollen und Darsteller:



Christian Mertens____Christian Näthe Thomas Bruhnke____Oliver Törner Bastian Marquardt____Johann Lukas Sickert Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk Dr. Lea Peters____Anja Nejarri Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Miriam Schneider____Christina Petersen Kris Haas____Jascha Rust Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Maria Weber____Annett Renneberg Dr. Kai Hoffmann____Julian Weigend Linda Schneider____Isabel Varell und andere Musik: Thomas Berlin und Martin Geerd Meyer Kamera: Bernhard Wagner und Christoph Poppke Folge 816



Tagestipp



20.15 (VPS 20.14) Musikalische Reise rund um Heidelberg Erstsendung: 06.01.2017 in SWR/SR



Moderation: Markus Brock



Die "Musikalische Reise" führt diesmal in die Kurpfalz: Heidelberg gehört mit seiner berühmten Schlossruine zu den meistbesuchten Attraktionen in Deutschland. SWR Moderator Markus Brock trifft dort den leibhaftigen Hoffloristen des Schwedischen Königshauses und lässt sich das Kultgetränk Absinth schmecken. Im Odenwald besucht er die größte Stutenmilchfarm Deutschlands und eine Spargelbäuerin in Schwetzingen. Hoch über den Dächern von Mannheim trifft er die Blues- und Rocksängerin Joy Fleming. Für die Musik sorgen Helene Fischer, Anita und Alexandra Hofmann, Marshall und Alexander, die Höhner, Semino Rossi und viele weitere Künstler.



Sonntag, 17. Juni 2018 (Woche 25)/22.05.2018



13.45 h: Geänderten Beitrag beachten!



13.45 (VPS 13.44) Am Kap der Liebe Spielfilm Deutschland 2004 Erstsendung: 11.06.2004 in Das Erste Autor: Jens Jendrich und Christine Drews



Rollen und Darsteller:



Jan Hansen____Sigmar Solbach Anne van Gaard____Claudine Wilde Byron Blair____Siegfried Rauch Phil Finch____Ralph Herforth Ferdinand Hansen/Paul Freeman____Rolf Hoppe Felix van Gaard____Aaron Donovan Jonathan Percy____Nicholas Bell Cathy Steel____Michelle Boyle John Grant____John Gibson Rupert E. Penny____Mark Owen Taylor Schwester Monica____Natalie O'Donnell und andere Kamera: Carsten Thiele Musik: Martin Grassl



Jan Hansen (Sigmar Solbach), gestandener Schiffbauingenieur aus Hamburg, erhält einen mysteriösen Brief aus Australien, der sein bisheriges Leben infrage stellt: Paul Freeman (Rolf Hoppe), in dem Jan bislang seinen Onkel sah, behauptet, in Wahrheit sein leiblicher Vater zu sein - Ferdinand Hansen (ebenfalls Rolf Hoppe), Direktor der Hansen-Shipping-Yachtbau-Werft, habe Jan, der bei ihm aufwuchs, belogen. Nachdem sich Ferdinand nur ausweichend zu dem Thema äußert, reist Jan Hals über Kopf nach Australien. Dort wiederholt Paul auf dem Sterbebett seine Behauptung. Jan bleibt verunsichert in Australien, um den Nachlass zu regeln. Der Verstorbene hat ihm die kleine Insel Cook Island vermacht, die er vor vielen Jahren erworben hatte, um sie vor dem Massentourismus zu bewahren. Das idyllische Kleinod ist allerdings mit einer hohen Hypothek belastet - ein sofortiger Verkauf wäre ratsam. Mit Phil Finch (Ralph Herforth) steht auch schon ein zahlungskräftiger Unternehmer bereit, der seit Jahren darauf lauert, das unberührte Inselparadies zu planieren, um Luxushotels mit Golfplätzen zu errichten. Doch Jan zögert mit dem Verkauf, denn sowohl die attraktive Biologin Anne van Gaard (Claudine Wilde), die auf der Insel eine Tierstation mit Koala-Bären betreibt, als auch Byron Blair (Siegfried Rauch), ein alter Wegbegleiter Pauls, versuchen Jan davon zu überzeugen, trotz roter Zahlen weiter für den Erhalt von Cook Island und damit auch für das Lebenswerk von Paul zu kämpfen. Obwohl Jan sich in



Anne verliebt hat, ist er unschlüssig - die noch immer ungeklärten Familienverhältnisse machen ihm zu schaffen. Erst als er mittels eines "Schatzes", den Paul auf der Insel hinterlassen hat, herausfindet, dass Paul tatsächlich sein Vater ist, erfasst er das Ausmaß von Ferdinands Betrug. Jetzt weiß Jan, was zu tun ist ...



"Am Kap der Liebe" ist ein romantischer Abenteuerfilm mit spektakulären Tier- und Landschaftsaufnahmen. Sigmar Solbach ("Die Alpenklinik") spielt die Rolle eines Mannes auf der spannenden Suche nach seiner wahren Identität. Weiterhin sind Claudine Wilde ("Im Tal des Schweigens"), Rolf Hoppe ("Commissario Laurenti"), Siegfried Rauch ("Das Geheimnis meiner Schwester") und Ralph Herforth ("Speed Racer") zu sehen. Regie führte Udo Witte ("Allein unter Bauern") nach einem Buch von Jens Jendrich und Christine Drews.



Mittwoch, 20. Juni 2018 (Woche 25)/22.05.2018



14.15 h: Geänderten Untertitel beachten!



14.15 Eisenbahn-Romantik



Straßenbahn Folge 76



Donnerstag, 21. Juni 2018 (Woche 25)/22.05.2018



14.15 h: Ergänzung im Untertitel beachten!



14.15 Eisenbahn-Romantik



Dampfzug Saarbrücken - Trier Das Beste aus Eisenbahn-Romantik Folge 69



Freitag, 22. Juni 2018 (Woche 25)/22.05.2018



22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Von Geld und Macht - dürfen Reiche alles?



01:30 h: geänderten Beitrag beachten!



01.30 (VPS 01.29) Frankfurter Klasse live - "Geh ma bitte nach Hause!" Erstsendung: 23.01.2018 in HR



Samstag, 23. Juni 2018 (Woche 26)/22.05.2018



08.45 h: Geänderten Beitrag beachten!



08.45 (VPS 08.44) In aller Freundschaft Zweifel Fernsehserie Deutschland 2018 Erstsendung: 19.06.2018 in Das Erste Autor: Anne Rabe



Rollen und Darsteller:



Frederike Pauli____Anne Kanis Thomas Pauli____Matthias Ziesing Mattis Pauli____Cai Cohrs Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk Dr. Lea Peters____Anja Nejarri Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Miriam Schneider____Christina Petersen Kris Haas____Jascha Rust Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Maria Weber____Annett Renneberg Dr. Kai Hoffmann____Julian Weigend Linda Schneider____Isabel Varell und andere Musik: Thomas Berlin und Martin Geerd Meyer Kamera: Till Müller und Markus Rößler Folge 817



Dienstag, 26. Juni 2018 (Woche 26)/22.05.2018



14.15 h: Geänderten Untertitel beachten!



14.15 (VPS 14.14) Eisenbahn-Romantik Toskana des Nordens - Bahnen in der Uckermark Erstsendung: 19.07.2009 in SWR/SR Folge 702



Freitag, 29. Juni 2018 (Woche 26)/22.05.2018



00.45 h: geänderten Beitrag beachten!



00.45 (VPS 00.44) Frank Fischer live - "Gewöhnlich sein kann jeder" Erstsendung: 25.03.2017 in HR



Samstag, 30. Juni 2018 (Woche 27)/22.05.2018



08.45 h: Geänderten Beitrag beachten!



08.45 In aller Freundschaft



Reise ins Ungewisse Fernsehserie Deutschland 2007 Erstsendung: 06.03.2007 in Das Erste Autor: Klaus Arriens und Thomas Wilke



Rollen und Darsteller:



Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk Erika Gembel____Manon Straché Richard Gembel____Paul Faßnacht Marko Bergmann____Fabian Oscar Wien Notarzt Schäfer____Lutz Schäfer Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Oberschwester Ingrid Rischke__Jutta Kammann Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Dr. Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Barbara Grigoleit____Uta Schorn Schwester Yvonne____Maren Gilzer Schwester Arzu____Arzu Bazman Sebastian Maier____Steve Wrzesniowski und andere Musik: Paul Vincent Gunia und Oliver Gunia Kamera: Jurek Jaruga und Michael Ferdinand Folge 341



