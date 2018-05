Einstellung Aufnahme



ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

BMG2163L1054 China Tonghai International Financial Ltd. 22.05.2018 BMG2118X1056 China Tonghai International Financial Ltd. 23.05.2018 Tausch 1:1

SE0009806896 Betsson AB 22.05.2018 SE0011089259 Betsson AB 23.05.2018 Tausch 1:1