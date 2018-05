Mainz (ots) - Woche 21/18



Mi., 23.5.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Steigende Miete und Spitzenrendite Wer bändigt die Immobiliengiganten? Film von Detlef Schwarzer Kamera: Jens Grumpelt Deutschland 2018



Bitte neuen Ausdruck beachten:



3.00 ZDFzoom (HD/UT) Steigende Miete und Spitzenrendite Wer bändigt die Immobiliengiganten? Film von Detlef Schwarzer (von 22.45 Uhr) Kamera: Jens Grumpelt Deutschland 2018



Woche 22/18



Mo., 28.5.



21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Claus Kleber



Bitte streichen: Marietta Slomka



(Änderung bitte auch am Di. 29.5.2018, 21.45 Uhr beachten.)



Woche 23/18



So., 3.6.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



7.20 Bibi Blocksberg (VPS 7.15)



7.45 Bibi und Tina (VPS 7.40)



(Weiterer Ablauf ab 8.10 Uhr wie vorgesehen.)



Bitte diese Beginnzeitkorrekturen auch für die Sonntage 10.6., 17.6., und 24.6. beachten. zu So. 3.6.



5.00 ZDF.reportage -5.30 Alles koscher? Bitte korrekte Schreibweise beachten: Film von Joanna Michna und Candan Six-Sasmaz



Bitte streichen: Sixmas



Woche 25/18



So., 17.6.



20.00 ZDF WM live Brasilien - Schweiz Vorrunde Gruppe E



In der Halbzeitpause: gegen 20.45 heute journal (HD/UT)



Moderation: Marietta Slomka



Bitte streichen: Claus Kleber



Mo., 18.6.



21.45 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Marietta Slomka



Bitte streichen: Claus Kleber



Woche 26/18



Sa., 23.6.



Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller und Ergänzungen in der Stabliste beachten:



19.25 Die Bergretter Abgeschnitten (1)



Toni Stössl Martin Klempnow



Bitte streichen: Stössel



Kamera: Tobias Platow, Alex Traumann, Andreas Tams



