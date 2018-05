Mainz (ots) -



Einen Neustart in der Pflegepolitik hat die Bundesregierung angekündigt. Die drängendsten Probleme diskutiert am Donnerstag, 24. Mai 2018, 22.15 Uhr, im ZDF das 75-minütige "maybrit illner spezial - Ist die Pflege noch zu retten?".



Zahlreiche engagierte Pflegekräfte und Angehörige von Pflegebedürftigen diskutieren auf Augenhöhe mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Katja Kipping (Die Linke), Parteichefin und sozialpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, über die Situation in Altenheimen und Pflegediensten.



Was muss sich ändern, damit Pflegeskandale der Vergangenheit angehören? Keiner will ins Altenheim, trotzdem boomen Pflegekonzerne: Investiert Deutschland ins falsche System? Wie kann Pflege daheim bewältigt werden?



