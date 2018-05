Mailand (ots/PRNewswire) -



Giorgio Armani Beauty ist hocherfreut, die Verlängerung seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Cate Blanchett bekannt zu geben, die das Gesicht des Dufts Sì seit seiner Kreation im Jahr 2013 ist, einschließlich des neuesten Dufts Sì Passione.



Ab sofort wird die Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin alle Giorgio Armani Beauty Kategorien repräsentieren. Neben dem Duft Sì wird sie auch Make-up sowie Hautpflege verkörpern und somit die weltweite Beauty-Botschafterin der Marke sein.



Cate Blanchett ist all das, was die Giorgio-Armani-Frau repräsentiert. "Brillant und kultiviert ? ihre natürliche Eleganz und strahlende Schönheit ist überwältigend", sagt Giorgio Armani. "Ich bin hocherfreut, unsere langjährige Beziehung zu vertiefen."



Schönheit enthüllen anstatt zu transformieren ist Giorgio Armanis Vision von moderner Femininität. Mithilfe einzigartiger innovativer Produkte ermöglichen die Make-up- und Hautpflegeserien der Marke Frauen wirklich, ihre natürliche Schönheit hervorzuheben, um sich von ihrer allerbesten Seite zu zeigen.



Neben Filmen wie "Ocean's 8", "Wo steckst du, Bernadette?", "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" und "Mogli", die alle 2018 veröffentlicht werden, war Cate Blanchett dieses Jahr auch die Jury-Präsidentin der Filmfestspiele in Cannes.



