Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstag im Späthandel in allen Laufzeiten mit höheren Notierungen gezeigt. Dagegen gerieten deutsche Anleihen sowie der Euro-Bund-Future etwas unter Druck. Zum Wochenstart hatte der Bund-Future noch von der sich abzeichnenden Regierungsbildung in Italien profitiert.Am heutigen Dienstag ...

