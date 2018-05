München (ots) - Zum Auftakt der diesjährigen Staffel, am 29. Mai um 22:45 Uhr, läuft der mit drei deutschen Filmpreisen ausgezeichnete Film Herbert (MDR/HR/ARTE) von Thomas Stuber, der nach einer gemeinsamen Vorlage mit dem Leipziger Prosaautor Clemens Mayer entstand. Im Zentrum der Geschichte steht Boxtrainer Herbert, von Peter Kurth überragend gespielt.



Die weiteren Filme und Sendetermine:



29. Mai 2018, 0:45 Uhr Fado (RBB) Von Jonas Rothlaender Mit Golo Euler, Luise Heyer u. v. a.



5. Juni 2018, 22:45 Uhr Einmal bitte alles (BR) Von Helena Hufnagel Mit Luise Heyer, Jytte-Merle Böhrnsen, Maximilian Schafroth u. v. a.



5. Juni 2018, 0:25 Uhr Therapie (BR) Von Felix Charin Mit Dominic Raacke, Taneshia Abt u. v. a.



12. Juni 2018, 22:45 Uhr Schrotten! (NDR/HR/ARTE) Von Max Zähle Mit Lucas Gregorowicz, Frederick Lau u.v.a.



12. Juni 2018, 00:35 Uhr Polder - Tokyo Heidi (SWR/SRF) Von Samuel Schwarz und Julian M. Grünthal Mit Nina Fog, Christoph Bach u.v.a.



19. Juni 2018, 23:30 Uhr Babai - Mein Vater (WDR/ARTE) Von Visar Morina Mit Val Malokou, Astrit Kabashi, Adriana Matoshi u. v. a.



19. Juni 2018, 01:10 Uhr Morris aus Amerika (SWR) Von Chad Hartigan Mit Markees Christmas, Craig Robinson u.v.a.



26. Juni 2018, 23:45 Uhr Verfehlung (SWR/BR/ARTE) Von Gerd Schneider Mit Sebastian Blomberg, Kai Schumann, Jan Messutat u.v.a.



26. Juni 2018, 1:25 Uhr Dinky, Sinky (BR) Von Mareille Klein Mit Katrin Röver, Till Firit, Ulrike Willenbacher u. v. a.



3. Juli 2018, 23:00 Uhr Die Hannas (SR/SWR/BR/ARTE) Von Julia C. Kaiser Mit Anna König, Till Butterbach u.v.a.



3. Juli 2018, 0:50 Uhr Ferien (RBB) Von Bernadette Knoller Mit Britta Hammelstein, Jerome Hirthammer, Inga Busch u.v.a.



Alle Filme der Reihe stehen für akkreditierte Journalisten im Online-Vorführraum im Pressedienst Das Erste (Presse.DasErste.de) zur Ansicht bereit. Dort finden Sie auch die Pressemappe mit ausführlichen Informationen.



Weitere Informationen unter: www. DasErste.de/FilmDebuet Fotos: www.ard-foto.de O-Töne und Radio-Kits: https://presse.DasErste.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Presse und Information Das Erste, Tel: 089/5900 42896, E-Mail: Pressedienst@DasErste.de