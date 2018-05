MEDIENMITTEILUNG

Generalversammlung genehmigt sämtliche Traktanden

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Burkhalter Holding AG stimmten an der heute abgehaltenen, ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Neben der Dividendenzahlung von brutto CHF 5.00 pro Aktie, deren Auszahlung für den 28. Mai 2018 vorgesehen ist, genehmigten sie auch die Wahl von Michèle Novak-Moser in den Verwaltungsrat.

Zürich, 22. Mai 2018

Der Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG präsentierte den 344 anwesenden, stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionären (= 3 578 294 Namenaktien bzw. 59.66% des ausgegebenen Aktienkapitals) an der heute in Zürich abgehaltenen, ordentlichen Generalversammlung die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.00 pro Aktie und der Schaffung von genehmigtem Kapital in der Höhe von maximal 350 000 Namenaktien sowie sämtlichen anderen Anträgen des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit zu.

Die Vakanz im Verwaltungsrat der Burkhalter Gruppe wird dadurch neu durch Michèle Novak-Moser besetzt. Novak-Moser ist schweizerische Staatsbürgerin und seit 1993 in verschiedenen Funktionen für die Caviar House Gruppe, Genf, tätig, seit 2004 in der Funktion als Special Projects Manager der Caviar House & Prunier Group SA. Sie schloss am Collège Calvin in Genf ihre Schulbildung ab und erwarb am Centre International de Glion ein Diplom in Hotel- und Tourismus Management. Seit 2016 verfügt sie über einen Executive MBA der Universität von Lausanne. Als gebürtige Westschweizerin soll sie die zur Burkhalter Gruppe gehörenden Firmen und Mitarbeitenden aus der Romandie im Verwaltungsrat vertreten.

