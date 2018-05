Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat nach einem verhaltenen Start am Dienstag im Tagesverlauf die Gewinne ausgebaut. Dabei gab es eine Reihe von spannenden Schlagzeilen, die die entsprechenden Einzelwerte bzw. Sektoren beflügelten. So profitierten die Aktien der Automobilhersteller und deren Zulieferer von niedrigeren Zöllen in China. Bei Thyssenkrupp wurde an der Börse auf den Einstieg eines weiteren aktivistischen Investors gesetzt. Und Evotec spülte eine Partnerschaft mit Celgene Geld in die Kasse. Der DAX schloss 0,7 Prozent höher bei 13.170 Punkten.

Autoaktien dank sinkender China-Zölle gefragt

Die guten Nachrichten für die deutschen Automobilhersteller kamen aus China. Dort hatte die Regierung angekündigt, dass sie die Zölle für importierte Kraftfahrzeuge ab dem 1. Juli von 25 auf 15 Prozent senken werde. Die Importzölle auf Autoteile sollen auf 6 Prozent von bislang 8 bis 25 Prozent reduziert werden. VW stiegen in Folge um 2,0 Prozent, Daimler um 1,5 und BMW um 2,6 Prozent - Schaeffler legten um 2,6 Prozent zu.

Thyssenkrupp schossen um 9,6 Prozent in die Höhe. Der mögliche Einstieg des Hedgefonds Elliott bei dem Industriekonzern beschäftigte die Analysten der DZ Bank. Sollte die Spekulation zutreffen, wäre neben Cevian ein weiterer aktivistischer Investor bei Thyssenkrupp an Bord. Den Einstieg des Hedgefonds Elliott hielt Analyst Dirk Schlamp durchaus für möglich. Für das Management von Thyssenkrupp käme ein solcher Schritt jedoch zur Unzeit.

Evotec haussieren

Im TecDAX präsentierten sich Evotec mit 11,6 Prozent Plus in Hausselaune. Das Biotechnologieunternehmen hatte mit Celgene eine strategische Partnerschaft in der Krebsforschung vereinbart. Evotec erhält eine Vorabzahlung von 65 Millionen Dollar und kann weitere Meilensteinzahlungen erwarten.

Dialog Semiconductor zeigten sich 2,8 Prozent fester. Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben weitere Aufträge von Apple erhalten. Das löste Rückkäufe aus, nachdem Spekulationen um eine eigene Chip-Fertigung von Apple den Kurs von Dialog jüngst belastet hatten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 112,6 (Vortag: 127,6) Millionen Aktien im Wert von rund 4,20 (Freitag: 5,00) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und acht -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.169,92 +0,71% +1,95% DAX-Future 13.174,50 +0,83% +1,87% XDAX 13.176,55 +0,70% +2,45% MDAX 26.988,98 +0,58% +3,01% TecDAX 2.818,23 +0,44% +11,43% SDAX 12.667,99 +0,45% +6,57% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,91% -48 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2018 11:42 ET (15:42 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.