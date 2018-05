Tagesausblick für 23.5.: DAX im Aufwind. Evotec und ThyssenKrupp im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die deutschen Aktienbarometer starteten nach dem verlängerten Pfingstwochenende freundlich in die Woche. Das Störfeuer aus Italien und der weiterhin hohe Ölpreis wurden weggewischt. Anleger blickten vielmehr auf den moderaten Euro/US-Dollar. Dabei bekam der DAX vor allem von den Autowerten und ThyssenKrupp.

Nach dem Verlust von 1.200 Punkten in fünf Handelstagen konnte sich der italienische FTSE MIB heute wieder stabilisieren. Ob dies der Start einer Gegenbewegung ist bleibt abzuwarten.

Morgen stehen wichtige Einkaufsmanagerindizes und das Fed-Protokoll zur Veröffentlichung an. Bei den Einzelwerten richten sich die Blicke auf Evotec und Zalando.

Autobauer wie BMW und VW profitierte von Plänen, wonach China zum 1. Juli Zölle auf Fahrzeuge und Fahrzeugteile senken will. Ceconomy kam nach einer negativen Analystenstudie gehörig unter Druck. Commerzbank kann nach dem Kurssturz der vergangenen Woche im Bereich von EUR 10,30 einen Boden bilden. Meldungen über weitere Aufträge von Apple trieb die Aktie von Dialog Semiconductor heute deutlich nach oben. Evotec stieg nach Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Celgene. MTU Aero Engines markierte ein neues Allzeithoch. Finanzinvestor Paul Singer steigt bei ThyssenKrupp ein und beflügelte den DAX-Titel. Neben dem schwedischen Investor Cevian muss sich Konzernchef Herbert Hiesinger künftig also mit zwei aktivistischen Investoren auseinandersetzen.

Morgen laden Aareal Bank, Evonik, Pfeiffer Vacuum, TAG Immobilien und Zalando zur Hauptversammlung.

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Mai

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Mai

USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 01. - 02. Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.180/13.250/13.390/13.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.820/12.920/13.000/13.080 Punkte

Der DAX startete fester in die neue Woche und kämpft zum Handelsschluss an der Widerstandsmarke von 13.180 Punkten. Gelingt es diese Hürde zu nehmen, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 13.250 und im weiteren Verlauf bis 13.390 Punkte. Die Bären dürften frühestens unterhalb von 13.000 Punkten das Zepter in die Hand nehmen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 06.03.2018 - 22.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.05.2013 - 22.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX1LZ6 4,39 11.900 13.400 14.06.2018 DAX HX070T 8,07 11.300 13.600 14.06.2018 DAX HX1LZB 6,45 12.000 13.500 14.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.05.2017; 17:21 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

