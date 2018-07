Verschnaufpause im DAX - Fresenius Medical Care und thyssenkrupp im Aufwind

Da am Donnerstag keine neuen Eskalationsstufen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit gezündet wurden, konnten sich die Anleger wieder auf die eigentliche Nachrichtenlage konzentrieren. Der DAX konnte daher eine Verschnaufpause einlegen und leicht zulegen.

Das war heute los. Die heutigen Konjunkturdaten sorgten vor allem in Form der Inflationsdaten für Gesprächsstoff. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind laut Statistischem Bundesamt im Juni um 2,1 Prozent gestiegen. Maßgeblich beeinflusst wurde dieser Anstieg durch die Preisentwicklung im Energiebereich. Das ebenfalls veröffentlichte EZB-Protokoll brachte indes keine neuen Erkenntnisse. Die Nullzinspolitik soll so lange wie nötig beibehalten werden. Der DAX konnte sich in dieser Gemengelage aus Ruhe an der Handelsstreit-Front und heimischen Konjunkturdaten leicht nach oben bewegen und fiel nur kurz im Handelsverlauf einmal unter den Vortagesstand.

Das waren die Tops & Flops. Den Tag über an der Spitze des DAX stand die Aktie des Dialyse-Konzerns Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802). Zwischenzeitlich ging es um 2,5 Prozent nach oben. Zuvor hatte ein Analystenkommentar für Kauf-Stimmung gesorgt. Außerdem kursierten Gerüchte, dass in den USA steigende Zuschüsse für Dialyse-Patienten vorbereitet werden.

