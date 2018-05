Allzeithoch in Reichweite, thyssenkrupp sorgt für den nötigen Schwung

Zu Beginn einer verkürzten Handelswoche konnte der DAX seine Erholung fortsetzen. Inzwischen ist selbst das Allzeithoch bei 13.596 Punkten nicht mehr fern.

Das war heute los. Trotz der anhaltenden Unsicherheiten darüber, welche Auswirkungen die kolportierten Vorhaben der kommenden italienischen Regierung auf die Stabilität der EU und der Eurozone haben werden, konnte sich der DAX die meiste Zeit des heutigen Handelstages in der Gewinnzone halten. Am Nachmittag legte das wichtigste deutsche Börsenbarometer sogar einen Zahn zu. Dabei haben sich vor allem Unternehmensnachrichten als Impulsgeber erwiesen. Während thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) einen neuen Großaktionär erhalten soll, profitierten die Autowerte von einer weiteren Liberalisierung des chinesischen Automarktes. Die Pekinger Regierung möchte die Importzölle auf Autos senken.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute jedoch insbesondere thyssenkrupp positiv von sich reden machen. Die Aktie des Stahl- und Technologiekonzerns schoss zeitweise um knapp 9 Prozent in die Höhe. Am Markt hatte ein Bloomberg-Bericht für Begeisterung gesorgt, wonach sich US-Investor Paul Singer Anteile an thysenkrupp sichern und einen Wechsel an der Konzernspitze anstreben möchte. Bereits zuvor ging es bei thyssenkrupp angesichts des Engagements des schwedischen Großaktionärs Cevian nicht gerade ruhig zu.

