Was Sie über Batteriemetalle wissen sollten!

Herisau, 22. Mai 2018

Die Swiss Resource Capital AG ([url=https://www.youtube.com/watch?v=TgkO7Xh52jg&t=86s]https://www.youtube.com/watch?v=TgkO7Xh52jg&t=86s[/url]) aus Herisau in der Schweiz, ist eine der führenden Kommunikationsagenturen für Rohstoffunternehmen weltweit und fokussiert sich auf den Deutschsprachigen Raum. Alle Dienste sind online weltweit erreichbar vor allem unser Commodity-TV und Rohstoff-TV. Unsere Minen- und Rohstoffexperten haben eine umfassende Serie von Spezial Reports erstellt, die sich mit den Themen Lithium, Kobalt, Silber und Uran beschäftigen. Unser neuester Battery Metals Report 2018 steht nun zum kostenlosen Download bereit und soll Ihrer Information dienen. Der Lithium Report 2018 gibt Ihnen einen breiten Überblick und vermittelt sehr viel Wissen über die Zukunft der Elektromobilität und Batterieentwicklung die auf uns immer schneller zurollt. Experten und CEO Interviews sowie hochwertige Informationen rund ums Thema Lithium, Cobalt und Batterien plus interessante Unternehmen runden den Report ab. Nutzen Sie den kostenlosen Download!

Battery Metals Report 2018:

[url=https://www.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2018/z.D._DS_BatteryMetalsReport.pdf]Battery Metals Report 2018 -Deutsch-[/url]

Alle Spezial Reports: [url=https://www.resource-capital.ch/de/reports.html]https://www.resource-capital.ch/de/reports.html[/url]

Viel Spass beim Lesen!

Jochen Staiger

CEO

Swiss Resource Capital AG

[url=http://www.resource-capital.ch]www.resource-capital.ch[/url]

CH - 9100 Herisau

Switzerland

