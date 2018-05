niiio finance group AG: schließt Kapitalerhöhung über 4.224.657,00 EURO ab DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung niiio finance group AG: schließt Kapitalerhöhung über 4.224.657,00 EURO ab 22.05.2018 / 19:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Görlitz, 22.05.2018 Ad-hoc-Meldung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR niiio finance group AG - ISIN: DE000A2G8332 (WKN: A2G833) Ticker: NIIN schließt Kapitalerhöhung über 4.224.657,00 EURO ab * Gewinnung von Neuinvestoren; auch zahlreiche Altaktionäre wie die PEN GmbH machen von ihrem Bezugsrecht Gebrauch * Neu an Bord sind u.a. die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, und die Scherzer AG * Ausbau des Geschäfts in Deutschland sowie Produktweiterentwicklung im Bereich Blockchain niiio finance group AG hat die bei der Hauptversammlung am 01.12.2017 beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich umgesetzt und die Platzierung von Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung nun abgeschlossen. Das Unternehmen beziffert den Bruttoemissionserlös im Rahmen des öffentlichen Angebotes auf 4.224.657,00 Euro. Bei niiio finance group AG stehen vor allem im Bereich Geschäftsaus- und aufbau in Deutschland sowie Produktweiterentwicklung die Zeichen auf Wachstum. Im Sinne dieser Strategie wird der Erlös aus der Kapitalerhöhung vor allem für Neueinstellungen qualifizierter Mitarbeiter, für den Auf- und Ausbau weiterer Niederlassungen sowie für die Weiterentwicklung der Software-Lösungen im Bereich Blockchain genutzt. Mehr unter: Website niiio finance group AG: www.niiio.finance Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance 22.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688521 22.05.2018 CET/CEST

