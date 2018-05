IRW-PRESS: Aurania Resources: Auranias Chairman und CEO richtet eine Stiftung in Ecuador ein

Auranias Chairman und CEO richtet eine Stiftung in Ecuador ein

Toronto, Ontario, 22. Mai 2018 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Aurania oder das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=loQK2aflD3Q&list=PLBpDlKjdv3yq9ivhez zbMSISARbIgjO3p&index=1) berichtet, dass ihr Chairman und CEO Dr. Keith Barron die Registrierung der Fundacion Dar Un Paso Adelante (die Step-Forward-Stiftung) bei der Bermuda Monetary Authority (Währungsbehörde) als eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation abgeschlossen hat.

Das Mandat der Step-Forward-Stiftung wird die Förderung und Unterstützung der Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten unter den indigenen Shuar-Kindern und Jugendlichen in der Provinz Morona-Santiago in Ecuador sein. Das Unternehmen hat dort sein Vorzeigeprojekt Lost Cities - Cutucu. Die Stiftung wird mit der Gemeinde und verschiedenen Regierungsbehörden arbeiten, um die Bildungsinitiativen zu unterstützen. In diesem Stadium ist die Stiftung vollständig mit 450.000 Aktien der Aurania aus der Ausübung der Aktienoptionen durch Dr. Barron finanziert. Dies entspricht einer Spende in Höhe von ungefähr 1 Mio. CAD. Die Aktien werden im Laufe der Zeit und je nach Bedarf und in einer störungsfreien Art und Weise auf dem öffentlichen Markt verkauft. Zurzeit sind die Leiter der Stiftung Dr. Keith Barron und Dr. Alexander C. Barron, M.D., B.Sc., M.Sc., MBA, Mitglied des Royal College of Physicians and Surgeons Canada, assoziierter pädiatrischer Onkologe und Hämatologe an Torontos Hospital for Sick Children. Im Laufe der Zeit könnte das Mandat der Stiftung ausgedehnt werden, um Gesundheitsinitiativen für Kinder der Shuar-Gemeinde einzuschließen.

Über Aurania

Aurania ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralkonzessionen mit einem besonderen Fokus auf Edelmetallen und Kupfer beschäftigt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt Lost Cities - Cutucu, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt (jurassischer Metallgürtel) in den östlichen Ausläufern der Anden in Südost-Ecuador.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dr. Richard Spencer

President

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

Carolyn Muir

Manager, Investor Services

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

