Berlin (ots) - CEO Thomas Meier verlässt den Uhrenhersteller überraschend zum Juli: Nachfolger wird Swatch-Manager Roland von Keith



Der Swatch-Konzern tauscht die Führung bei dem Luxusuhren-Hersteller Glashütte Original aus. Meier, seit 2016 Chef des Traditionsunternehmens, wird überraschend abberufen. Das bestätigte Glashütte dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' auf Anfrage. Nachfolger von Meier wird Roland von Keith, derzeit Vice President bei dem Schweizer Uhrenproduzenten Breguet. Zuvor leitete er das Deutschland-Geschäft der Swatch Group.



Meier, der seit über 20 Jahren in verschiedenen Positionen bei Swatch arbeitet, wird dem Schweizer Konzern aber erhalten bleiben. Er kehrt, heißt es bei Glashütte offiziell, "auf eigenen Wunsch" als Mitglied der erweiterten Konzernleitung in die Schweiz zurück. Die genauen Gründe für den Wechsel an der Spitze sind derzeit noch unklar.



