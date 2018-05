KAP Beteiligungs-AG: KAUFVERTRAG ÜBER DEN ERWERB DER HEICHE-GRUPPE UND SACHKAPITALERHÖHUNG DGAP-Ad-hoc: KAP Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Vertrag KAP Beteiligungs-AG: KAUFVERTRAG ÜBER DEN ERWERB DER HEICHE-GRUPPE UND SACHKAPITALERHÖHUNG 22.05.2018 / 21:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. KAUFVERTRAG ÜBER DEN ERWERB DER HEICHE-GRUPPE Und SACHKAPITALERHÖHUNG Fulda, 22.05.2018 - Die KAP Beteiligungs-AG hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb der Heiche-Gruppe und damit den weiteren Ausbau des neuen Segments surface technologies abgeschlossen. Die 1965 gegründete Heiche Gruppe mit Sitz in Schwaigern, die in zweiter Generation im Besitz der Familie Heiche steht und Marktführer in der technologisch innovativen und kundenspezifischen Entwicklung von Oberflächenlösungen für Großkunden ist, wird damit Teil der KAP Gruppe. Mit einem Umsatzvolumen von rund EUR 40 Mio. an sieben nationalen und internationalen Standorten wird die Heiche Gruppe den Umsatz des Segments surface technologies der KAP Gruppe mehr als verdoppeln. Der Kaufpreis für die Heiche-Gruppe besteht aus einer Barkomponente, welche etwas weniger als 50% des Kaufpreises ausmacht und einer Aktienkomponente von 8 % der danach insgesamt ausgegebenen Aktien der KAP Beteiligungs-AG. Die KAP-Aktien werden im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen aus genehmigtem Kapital neu ausgegeben. Der Ausgabebetrag pro neuer Aktie entspricht dem gewichteten Durchschnittskurs der KAP-Aktien in den 30 Tage vor dem heutigen Tag der Unterzeichnung des Kaufvertrages. Die Familie Heiche als Verkäufer wird damit wesentlicher Aktionär der KAP Gruppe. Die Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung der Freigaben durch die Kartellbehörden. Der Vollzug und die Ausgabe der neuen Aktien wird für den Beginn der zweiten Jahreshälfte erwartet. Fulda, den 22. Mai 2018, 20:56 Uhr KAP Beteiligungs-AG Guido Decker Dr. Alexander Riedel Vorstandsvorsitzender Finanzvorstand 22.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP Beteiligungs-AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688393 22.05.2018 CET/CEST

