WCG erweitert weltweite Präsenz im Bereich der Unterstützung klinischer Forschungen



Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die WCG (http://www.wcgclinical.com/) (WIRB-Copernicus Group®) Clinical Services Division, der weltweit führende Anbieter von Lösungen, die eine messbare Erhöhung der Qualität und Effizienz klinischer Forschungen ermöglichen, gab heute die Eröffnung der neuen Niederlassung des Unternehmens in Tokio, Japan, bekannt. Die erweiterte Präsenz von WCG in der Region Asien-Pazifik wird die Fähigkeit des Unternehmens zur Unterstützung zunehmend komplexer, weltweiter klinischer Prüfungen stärken, insbesondere in den kritischen Bereichen der Entwicklung von Arzneimitteln und Diagnostika für Krebserkrankungen und Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS).



"Die Niederlassung von WCG in Tokio wird nicht nur der Hauptsitz unserer Clinical Services Division in Asien werden, sondern auch ein Center of Excellence für unsere wachsende Patient Engagement Group", sagte Donald A. Deieso, PhD, Chairman und CEO von WCG. "Durch den Ausbau der internationalen Präsenz von WCG tragen wir dazu bei, dass jede einzelne klinische Prüfung - insbesondere die kompliziertesten und herausforderndsten - von unseren jüngsten Fortschritten in den Bereichen Durchführungsoptimierung, Signalerfassung und Patientenrekrutierung profitieren kann."



WCG verfügt über eine aktive Präsenz in 65 Ländern auf der ganzen Welt, um eine effektivere Zusammenarbeit von Forschungsförderern, Auftragsforschungsinstituten (engl. Contract Research Organizations, CROs) und Prüfzentren zu unterstützen und dadurch schnellere, sicherere und vorhersehbarere klinische Prüfungen zu ermöglichen.



In den vergangenen 10 Jahren ist Asien zu einem zunehmend attraktiven Markt für die klinische Forschung geworden, der eine Infrastruktur für klinische Prüfungen aufweist, die Schnelligkeit, Kosteneffektivität und Qualität fördert. Zudem bieten die mehr als 4 Mrd. Einwohner Asiens Forschungsförderern Zugang zu einer großen Anzahl von Patienten für die Rekrutierung in klinische Prüfungen.



Informationen zu WCG (WIRB-Copernicus Group)



WCG (http://www.wcgclinical.com/) (WIRB-Copernicus Group (http://www.wcgclinical.com/)) ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen, die eine messbare Erhöhung der Qualität und Effizienz klinischer Forschungen ermöglichen. Als branchenweit erste klinische Dienstleistungsorganisation (Clinical Services Organization, CSO) ermöglicht WCG biopharmazeutischen Unternehmen, CROs und Instituten, die Bereitstellung neuer Behandlungen und Therapien für Patienten zu beschleunigen, während gleichzeitig die höchsten Standards bei Schutzmaßnahmen für Menschen gewahrt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wcgclinical.com oder folgen Sie uns auf Twitter @WCGClinical.



