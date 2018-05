Hamburg (ots) -



Die nutwork Handelsgesellschaft mbH ruft freiwillig, aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes, folgendes Produkt zurück:



K-Classic Mandeln ganz 200g EAN 4337185307874 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge: 28.02.2019 / L 0230 Lieferant nutwork Handelsgesellschaft mbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg



In einer Routinekontrolle wurden in dieser Charge Salmonellen nachgewiesen.



Diese können Durchfall und Erbrechen verursachen. Vom Verzehr des Produktes mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum wird abgeraten.



Kaufland Deutschland hat die betroffene Ware vorbeugend aus dem Verkauf genommen.



Verbraucher können das Produkt in jedem Kaufland gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons.



Pressekontakt: Für Verbraucheranfragen steht unter der Nummer 040 656 885 55 eine kostenlose Hotline zur Verfügung.