Schanghai (ots/PRNewswire) - China Literatures internationale Plattform (webnovel.com), die internationale Sparte der führenden chinesischen digitalen Literaturplattform Qidian.com, feierte am 15. Mai 2018 ihr einjähriges Bestehen. Im letzten Jahr hat Webnovel mit Hochdruck an der Verbesserung der Übersetzungsqualität und der Erweiterung der literarischen Vielfalt gearbeitet. Bei digitalen Werken und aktiven Benutzern hat die Plattform neue Rekorde aufgestellt und maßgeblich zur Erschließung des weltweiten Markts für digitales Lesen durch China Literature beigetragen. Seit 2005 haben sich die Werke auf China Literatures Plattform Qidian.com rund um den Globus als Maßstab für digitale chinesische Literatur etabliert. Webnovel legt bei seinem Geschäftsmodell und der Talententwicklung großen Wert auf Fortschritt und Innovation. Der weltweite Markt für digitale Literatur wurde bereits durch zahlreiche chinesische Autoren bereichert.



Vielfalt bei Storys und Bezahlmethoden



China Literature legte Webnovel im Mai 2017 auf, um Lesern aus aller Welt bequemen und schnellen Zugang zu vielfältigen Inhalten zu verschaffen. In nur einem Jahr konnte Webnovel mit mehr als 150 aus dem Englischen übersetzten Werken und über 620 Originalarbeiten mehr als 10 Millionen Besucher anlocken.



Auf Qidian.com findet man alle Genres, die bei ausländischen Lesern beliebt sind, einschließlich Fantasy, Liebesromanen und Kampfkunst. Bei übersetzten Werken hat Webnovel Übersetzungsstandards festgelegt und bietet regelmäßige Fortbildungen an, um eine hohe Qualität sicherzustellen. Es betreibt weltweit ein Netzwerk aus über 200 Übersetzern und Übersetzergruppen. Englischsprachige Übersetzung einiger Storys werden zeitgleich mit den chinesischen Originalarbeiten herausgegeben und aktualisiert. Um die Angebotsvielfalt zu erweitern, arbeitet Webnovel zudem mit ausländischen Institutionen wie Gravity Tales, um die Globalisierung digitaler Literaturwerke zu unterstützen.



Webnovel bietet verschiedene Bezahlmethoden an, die für unterschiedliche Lesergruppen interessant sind. Beispielsweise kann man pro Kapitel bezahlen, für Zugang zu Kapiteln auf Werbung klicken oder "warten oder bezahlen". Laut China Literature soll durch diese innovativen Ansätze, die effektive und personalisierte Leistungen anbieten, die Nachhaltigkeit der Branche sichergestellt werden.



Globale Nachwuchsförderung



Nach Aussage von China Literature geht es bei Webnovel nicht nur darum, eine erstklassige Leseplattform für die besten digitalen Literaturwerke anzubieten, sondern auch um die Förderung internationaler Nachwuchsautoren. Dies hatte durchschlagenden Erfolg bei der globalen Community. Seit dem 10. April 2018 können Nutzer Originalstorys bei der Website einreichen. Beim einmonatigen Testlauf haben sich mehr als 1.000 Autoren registriert. Insgesamt wurden mehr als 620 englischsprachige Storys eingereicht und gelesen. Die meisten Arbeiten sind stark von der chinesischen digitalen Literatur beeinflusst und behandeln für China typische kulturelle Themen.



Um die Nachwuchsförderung voranzubringen, hat Webnovel ein Redaktionsteam aufgestellt, um die Schätze in diesen englischsprachigen Storys zu erkunden. Vielversprechende Autoren erhalten ein Vertragsangebot. Darüber hinaus unterstützt Webnovel Autoren durch Fortbildungsangebote. Beispielsweise geben bekannte Autoren ihre Expertise in Form von Vorträgen weiter. Herausragende Autoren werden durch Zulagen und Finanzprämien belohnt.



Webnovel hat das Benutzererlebnis deutlich verbessert. Derzeit laufen mehrere Initiativen zur technischen Modernisierung. Beispielsweise wurde gemeinsam mit Google ein Projekt "Accelerated Mobile Pages" umgesetzt, mit dem mobile Inhalte optimiert und überall in Echtzeit geladen werden.



Zur Feier des einjährigen Bestehens von Webnovel hat China Literature verschiedene Initiativen für Nutzerbewertungen gestartet, beispielsweise zur Abstimmung über die beliebtesten Storys der Woche. Die drei beliebtesten Storys erhalten eine Barprämie. Daneben gibt es auf der Website die Kategorie "Titles of the Year". Der meistgelesene Titel ist Library of Heaven's Path.



China Literature hat weitere Events in New York und Singapur geplant, um Autoren, Übersetzer und Leser auf der ganzen Welt zusammenzubringen. China Literature möchte aktiv an der Erneuerung der chinesischen Kultur mitwirken und die Innovationskraft und globale Marktstärke chinesischer Unternehmen unter Beweis stellen.



Informationen zu China Literature



China Literature Limited ist ein Pionier auf dem Markt für digitale Literatur und betreibt in China eine führende Plattform für digitale Literatur. Die Aktien des Unternehmens werden seit dem 8. November 2017 unter dem Aktienkürzel 0772 in Hauptsegment der Hongkonger Börse gehandelt.



Was die Anzahl und Qualität der Autoren, die Leserschaft und das literarische Angebot betrifft, ist China Literature ein Marktführer. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 zählte das Unternehmen 6,9 Millionen Autoren. Das Angebot umfasste 10,1 Millionen digitale Literaturwerke, die mehr als 200 Genres umspannen und Millionen Leser erreichen. 2017 verzeichnete das Unternehmen pro Monat durchschnittlich 191,5 Millionen aktive Nutzer auf seiner Plattform und seinen in Eigenverantwortung betriebenen Kanälen auf Vertriebsplattformen von Partnern.



Informationen zu Webnovel



Webnovel ist eine weltweit führende Plattform und Community für digitale Literatur. Die Marke gehört zu China Literature. Durch seine Website und mobile App bietet Webnovel seinen Millionen Lesern rund um die Welt anspruchsvolle digitale Storys und ein individuelles Leseerlebnis.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/694133/China_Literature_Webnovel.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/694131/China_Literature_ranking.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/694132/China_Literature_titles.jpg



OTS: China Literature newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130769.rss2



Pressekontakt: Zhang Jiayu +86-188-0179-5977 zhangjiayu@yuewen.com