DGAP-Media / 2018-05-22 / 21:45 KAP BETEILIGUNGS-AG ÜBERNIMMT HEICHE GRUPPE * Marktführer bei kundenspezifischen Oberflächenlösungen * Weiterer Ausbau des neuen Segments surface technologies *Fulda, 22. Mai 2018* - Die KAP Beteiligungs-AG hat heute eine Vereinbarung für den weiteren Ausbau des neuen Segments *surface technologies* unterzeichnet. Die 1965 gegründete Heiche Gruppe mit Sitz in Schwaigern, die in zweiter Generation im Besitz der Familie Heiche steht und Marktführer in der technologisch innovativen und kundenspezifischen Entwicklung von Ober-flächenlösungen für Großkunden ist, wird Teil der KAP Gruppe. Mit einem Umsatzvolumen von rund EUR 40 Mio. an sieben nationalen und internationalen Standorten wird die Heiche Gruppe den Umsatz des Segmentes surface technologies damit mehr als verdoppeln. Wie auf der Hauptversammlung im vergangenen Jahr angekündigt, ist der KAP damit in kurzer Zeit der Aufbau eines neuen, hochprofitablen Geschäftsbereichs gelungen. Unter Berücksichtigung aller erfolgten Akquisitionen in diesem Segment ist *surface technologies* das ertragsstärkste der KAP mit einer EBITDA Marge von ca. 18 % bei einem Umsatzvolumen von rund EUR 70 Mio. auf pro forma kombinierter Basis. Die Transaktion erfolgt über eine Barkomponente und über einen größeren Teil durch Ausgabe neuer KAP Aktien, wodurch die Familie Heiche wesentlicher Aktionär der KAP Gruppe werden wird. "Mit der Heiche Gruppe verstärkt ein Wunschunternehmen unser Segment surface technologies. Wir erzielen dadurch technologisch einen erheblichen Sprung und haben damit in Kombination mit den anderen drei Portfolio-Unternehmen einen Marktführer in der Oberflächentechnik geschaffen", sagt Guido Decker, Vorstandsvorsitzender der KAP Beteiligungs-AG. Gunter Heiche, Vertreter der Heiche Familie ergänzt: "Mit der KAP Gruppe haben wir einen Partner gefunden, der das Zukunftspotential unseres Unternehmens weiter ausschöpfen und die Tradition unseres Familienunternehmens hinsichtlich Mitarbeiter und Kunden weiter fortführen wird. Als neue, wesentliche Aktionäre partizipieren wir am großen unternehmerischen Potential der KAP Gruppe." Die Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung der Freigaben der Kartellbehörden. KAP Beteiligungs-AG Guido Decker Dr. Alexander Riedel Vorsitzender Finanzvorstand Kontakt: Nadine Kaldenbach E: n.kaldenbach@kap.de T: +49 (0) 661 103 716 Über die KAP Beteiligungs-AG Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: KAP Beteiligungs-AG Schlagwort(e): Unternehmen 2018-05-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP Beteiligungs-AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 688539 2018-05-22

