GUJARAT, Indien, May 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Myogen, die Marke, die unsere Beziehung zu unserem Körper revolutionieren wird.

Es ist seit langem bekannt, welch wichtige Rolle unser Aussehen für unsere Psyche und unsere Beziehungen mit anderen spielt. Unsere Anatomie ist unser wichtigster Ausweis und enthüllt einen essentiellen Teil unseres Seins - viel echter als es jede Ausweiskarte könnte.

Von jetzt an hilft Ihnen Myogen, Ihre Physis deren idealer Vision entsprechend zu formen, und das auf völlig sichere und transparente Weise.

Myogen, ein Name, der in den Muskeln verwurzelt ist.

MyoGen stammt von den griechischen Wörtern "Myo", was Muskel bedeutet, und "Genesis" oder Geburt ab. Dieser implizierte historische Verweis auf den Ursprung des Muskels unterstreicht Myogens Commitment und Expertise im Bereich der Sportergänzungsmittel.

Myogen - dahinter stehen engagierte Experten.

Myogen wird von einem internationalen Expertenteam geleitet, das von den Vorteilen von Sportergänzungsmitteln für den Körper überzeugt ist.

Aufgrund des hohen Grads an Unwissen in der Öffentlichkeit hinsichtlich Sportergänzungsmitteln wie Anabolika oder sogar selektiven Androgenrezeptor-Modulatoren (SARMs) beschloss dieses Expertenteam 2017, eine Marke auf dem Markt einzuführen, die erneut die Wahrheit hinsichtlich der Vorteile dieser Ergänzungsmittel für unseren Körper verbreitet. Dadurch entstand Myogen.

Ein mutiges, aber erfolgreiches Risikospiel.

Im Gegensatz zu anderen Labors, die im Geheimen operieren, legt Myogen alles offen. Vom Herstellungsprozess bis zur Vermarktung seiner Produkte enthüllt Myogen jedes Detail seiner Arbeit.

Diese Richtlinie der vollständigen Offenlegung ist umso zufriedenstellender, denn wir haben Labors, die mit neuesten technologischen Innovationen ausgestattet sind, wodurch eine Vielzahl verschiedener Produkte hergestellt werden kann, wobei gleichzeitig alle internationalen Gesundheits- und Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Myogen ist eine eingetragene Marke des indischen Pharmaunternehmens Gallene Sciences, einem globalen Lieferanten von qualitativ hochwertigen generischen Medikamenten, der gleichzeitig innovative wie erschwingliche Lösungen entwickelt.

Echte Produkte höchster Qualität.

Myogen bietet eine vollständige Palette von Produkten, mit denen Sie abnehmen und Muskelaufbau betreiben, aber auch Ihren Körper stärken, durch Toning verschönern und sogar verjüngen können.

Warten Sie nicht länger - entdecken Sie unsere breite Palette von Sportergänzungsmitteln:

Oral verabreichte Produkte:

Oxagen10

Dianagen10

Turigen10

Stanogen10

T-gen 3

Clenbugen40

Anagen

Nolvagen

Clomigen

Samagen

Per Injektion verabreichte Produkte:

Testogen250

Sustagen250

Decagen250

Trenagen Mix 150

Stanogen 50

Mit Myogen sind Sie endlich in der Lage, die schönsten Merkmale Ihres Körpers auf völlig sichere Weise zu betonen und hervorzuheben. Verpassen Sie die anabole Revolution nicht - machen Sie mit bei der Myogen-Bewegung!

PRESSEKONTAKT

Gallene Sciences PVT. LTD.9,

Suramya Complex Ahmedabad, Gujarat

380061, Indien

info@gallenesciences.com (mailto:info@gallenesciences.com)

