Yamana Gold konnte am Dienstag etwas zulegen. Der Wert befindet sich nun wieder in einem charttechnisch sicheren Umfeld und könnte durchaus etwa 20 % gewinnen, meinen charttechnische Analysten. Konkret: Die Aktie ist bis Anfang März in einen charttechnischen Abwärtstrend übergegangen, der durchaus massiv war. Danach kam es zu einer Erholung mit einem Aufschlag von etwa 10 %, der sich nun fortsetzen kann. Immerhin hat die Aktie bei 2,40 Euro allerdings eine Hürde vor sich, auf die es jetzt ankommt. ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...