Hexagon Positioning Intelligence erreicht Meilenstein auf dem Weg zu sicherheitskritischen autonomen Anwendungen

CALGARY, Kanada, May 23, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hexagons Geschäftsbereich Positioning Intelligence freut sich, den neuesten Meilenstein im Hinblick auf sichere autonome Anwendungen ankündigen zu können. Hexagon entwickelt im Rahmen seiner richtungsweisenden Initiative sichere Positionierungstechnologien für den Einsatz komplett autonomer Fahrzeuge und weiterer autonomer Anwendungen.

Ein externes Audit belegte die Prozesskonformität mit wichtigen Automobilspezifikationen gemäß den Normen ISO/TS 16949 und ISO 26262 für funktionale Sicherheit von Automobilen und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für diese Mission. Es ist ein wichtiger Schritt hin zur Entwicklung funktional sicherer neuer Technologien, die die äußerst anspruchsvollen Sicherheitsstandards der Automobilbranche erfüllen.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere grundlegenden Engineering-Prozesse die Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Wir können auf eine 25-jährige Geschichte bei der Entwicklung sicherheitskritischer Lösungen für die Flugzeug- und Schifffahrtsindustrie zurückgreifen und gehen davon aus, dass uns diese Führungsposition auch in der Automobilbranche zugutekommt", erklärt Jonathan Auld, Vice President für sicherheitskritische Systeme des Hexagon Geschäftsbereichs Positioning Intelligence.

Weitere Informationen über Hexagon Positioning Intelligence finden Sie unter:

www.hexagonpositioning.com (http://www.hexagonpositioning.com/)

Informationen über Hexagons Positioning Intelligence-Geschäftsbereich

Der Positioning Intelligence-Geschäftsbereich von Hexagon ist ein weltweiter Technologieführer, der richtungsweisende End-to-End-Lösungen für eine gesicherte Positionierung zu Land, zu Wasser und in der Luft anbietet. Unsere Lösungen sind zentraler Bestandteil intelligenter Positionierungssysteme in maßgebenden Industrien und sicherheitskritischen Anwendungen, die den Fortschritt von Autonomous X (Automobile, unbemannte Fluggeräte, Industriefahrzeuge, Züge, Schiffe und mehr) ermöglichen. NovAtel und VERIPOS zählen zu den führenden Marken des Geschäftsbereichs. Weitere Informationen finden Sie unter hexagonpositioning.com (http://www.hexagonpositioning.com/).

Hexagon Positioning Intelligence gehört zur Hexagon-Gruppe (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com (http://www.hexagon.com/)), einem global führenden Anbieter von Informationstechnologielösungen, die die Produktivität und Qualität bei raumbezogenen und industriellen Anwendungen erhöhen.

A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8380979-eaa1-4290-9cbb-2535ef136fd6 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8380979-eaa1-4290-9cbb-2535ef136fd6)

Ihr Medienkontakt Jennifer Abrahams, Marketing Manager Tel.: +1-403-295-4500 E-Mail: jennifer.abrahams@hexagon.com





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hexagon Positioning Intelligence via Globenewswire