=== 07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 1Q, Köln *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,4 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,8 *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,5 zuvor: 58,1 09:30 DE/Kabinettssitzung, Berlin *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 56,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,8 zuvor: 55,1 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV, Essen 10:00 DE/Zalando SE, HV, Berlin 10:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, HV, Frankfurt 10:30 DE/Aareal Bank AG, HV, Wiesbaden *** 10:30 GB/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Puchheim 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV, Hamburg 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), Jahres-PK, Frankfurt 12:00 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Vortrag Irlands Notenbankgouverneur Lane bei 2nd DIW Lecture on Money and Finance on SBBS - De-risking Europe's Financial Markets, Berlin 13:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV, Wetzlar 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), HV, Offenburg *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai ( 1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,6 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 56,5 *** 16:00 US/Neubauverkäufe April PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +4,0% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: +0,5 zuvor: +0,4 *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 1./2. Mai - EU/EZB, Konvergenzbericht 2018 - GR/Ministerpräsident Tsipras, voraussichtlich Vorstellung eines Reformpakets und Wachstumsplans im Parlament, Athen - GB/Marks & Spencer plc, Jahresergebnis, London ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

