Die Deutsche Post und der unerwartete Erfolg des StreetScooter

Die Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) war auf der Suche nach einem innenstadttauglichen Elektro-Transporter. Fündig wurden die Bonner nicht. Daher setzten sie mit dem StreetScooter auf ein eigenes Projekt. Der Erfolg dieser, aus der Not geborenen, Innovation wächst von Monat zu Monat.

Unerwarteter Erfolg. StreetScooter wurde 2010 im Umfeld der RWTH Aachen aus der Idee gegründet, Elektromobilität bereits ab kleinen Stückzahlen wirtschaftlich attraktiv zu gestalten. 2014 wurde die StreetScooter GmbH ein Tochterunternehmen der Deutschen Post. Es begann ein unerwarteter Erfolg, durch den die Post zum führenden Hersteller von elektrischen Nutzfahrzeugen wurde. Dabei hilft auch die im April gemeldete Vertriebs-Kooperation mit den Ford Transit Centern. An optimistischen Ziele mangelt es aktuell nicht: Derzeit errichtet die StreetScooter GmbH ein weiteres Werk in Düren, das gemeinsam mit dem Stammwerk in Aachen die bereits angekündigte Produktionserhöhung auf bis zu 20.000 Einheiten im Jahr realisieren soll.

