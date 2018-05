Deutsche Telekom-Anleihen mit 4,3% bis 7,8% Zinsen

Mit einem Kurs von 13,50 Euro ist die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508) am unteren Rand der seit Anfang 2015 etablierten Handelsspanne von 13 bis 18 Euro angekommen. Die Bankanalysten erwarten größtenteils eine neutrale bis positive Aktienkursentwicklung und geben 12-Monats-Kursziele zwischen 14 und 19,50 Euro aus - mit dem Kursziel von 12 Euro ist Jeffries das einzige Analysehaus, das innerhalb der letzten 30 Tage eine negative Einschätzung vornahm. Aktienanleger, denen auch auf aktuellem Kursniveau ein Direktinvestment in die Aktie noch zu gewagt erscheint, können mit einer Aktienanleihe auf eine Seitwärtsbewegung setzen oder sogar bei leichten Kursrückgängen noch eine attraktive Rendite erzielen.

Zwei Produktvarianten: Classic und Protect

Vorsichtige Optimisten, die von seitwärts tendierenden oder leicht steigenden Kursen ausgehen, könnten zur ISIN DE000LB1QMY2 greifen: Bei dieser klassischen Aktienanleihe liegt der Basispreis mit 13,50 auf Höhe des aktuellen Kurses; die Aktie sollte am Bewertungstag (18.1.2019) mindestens auf diesem Level notieren. Ohne Sicherheitspuffer (abgesehen von den Zinsen selbst) fällt die Maximalrendite mit 7,8 Prozent p.a. (Zinskupon 3%, restliche Rendite durch Kauf unter pari) entsprechend attraktiv aus.

Wer dagegen die Möglichkeit zwischenzeitlicher Kursschwächen nicht ausschließt und daher Wert auf einen Sicherheitspuffer legt, könnte in die Aktienanleihe Protect mit der ISIN DE000LB1PXW5 investieren: Bei dieser darf der Kurs während der gesamten Laufzeit (bis zum Bewertungstag 23.08.2019) in gewissen Maße nachgeben, ohne dass dies die Rückzahlung beeinträchtig. Fällt der Aktienkurs dagegen auf oder unter diese Barriere bei 9,93 Euro, dann ist die Schutzwirkung hinfällig und das Produkt verwandelt sich in eine klassische Aktienanleihe (mit Basispreis bei 14,19 Euro). Die Rendite liegt mit 4,3 Prozent p.a. zwar niedriger als bei der klassischen Aktienanleihe, dafür bietet diese aber einen 26-prozentigen Sicherheitspuffer.

In einem negativen Szenario wird entweder der Basispreis am Bewertungstag unterschritten oder die Barriere einmalig verletzt: Anstelle der Rückzahlung des Nominalwerts erfolgt die Lieferung von 74 bzw. 70 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / Basispreis). Sofern diese später zu einem Kurs unterhalb des Basispreises verkauft werden, entstehen Verluste.

ZertifikateReport-Fazit: Wer selbst auf dem aktuell relativ günstigen Niveau das Direktinvestment in die T-Aktie scheut, kann sich mit beiden Aktienanleihen die Chance auf eine attraktive Seitwärtsrendite sichern - je nach persönlicher Markteinschätzung mit oder ohne Sicherheitspuffer.

Autor: Thorsten Welgen