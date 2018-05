The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BS62 XFRA DE0001104727 BUND SCHATZANW. 18/20 BD00 BON EUR Y

CA XFRA CH0417086052 VAR GROUP 18-23 BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0P8M8 DEKA GM ANL 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0P8N6 DEKA GM ANL 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P522 LBBW STUFENZINS 18/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P530 LBBW STUFENZINS 18/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB0634 NRW.BANK 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013335767 SOC.FONC.LYONNAISE 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA SE0011167972 FERRATUM DTL. FLB 18/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA US67103HAG20 O'REILLY AUTOMOTIVE 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US91913YAV20 VALERO ENERGY CORP. 18/28 BD02 BON USD N

CA WFU XFRA BMG2118X1056 CHINA TONGH.INTL HD-,0033 EQ01 EQU EUR N

CA V72F XFRA SE0011089259 BETSSON AB B SK 0,335 EQ01 EQU EUR N