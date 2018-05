FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 24.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DSY XFRA US2375451083 DASSAULT SYS SA ADR EO 1

1OL XFRA SE0002017657 ODD MOLLY INTL AB

FFO1 XFRA KYG368441195 FUFENG GROUP LTD HD -,10

GCC XFRA IE00B010DT83 C+C GROUP PLC EO-,01

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57

404 XFRA AU000000MTR2 MANTRA GROUP LTD

OSXN XFRA LU1254455949 OSSIAM ISX EMVHD UETF1DEO