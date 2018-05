Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-23 / 07:30 *Sensationelle Ressourcenschätzung mit 3 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat - Aktie vor Verdopplung!* Unser Top-Pick Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] veröffentlichte soeben gemeinsam mit JV-Partner Orocobre (WKN A0M61S) [2] eine aktualisierte Ressourcenschätzung. Mit mehr als 3 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat (LCE) bei einem durchschnittlichen Gehalt von 450 mg/l Lithium, übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen um ein Vielfaches (wir berichteten vor Ort). Wir rechnen aufgrund der heutigen Sensationsmeldung mindestens mit einem Kursanstieg in Richtung 1 EUR Marke, eine Kursverdopplung über die kommenden Tage erscheint mehr als nur wahrscheinlich (siehe Vergleich mit Lithium X Energy). Des Weiteren erwarten wir in Kürze den Einstieg eines strategischen Partners zu deutlich höheren Kursen. Verpassen Sie nicht die einmalige Gelegenheit sich vor Bekanntgabe des strategischen Investors zu positionieren. *Faire Bewertung bei mindestens 2,13 CAD (1,41 EUR) !* Seit Bekanntwerden des Übernahmeangebots für Lithium X Energy (WKN A2ABEY) [3], die von der chinesischen Firma Nextview New Energy 265 Mio. CAD geboten bekommen hat, gab es auch immer wieder Übernahmefantasien bei Advantage Lithium. Lithium X Energy (WKN A2ABEY) [3] verfügt aktuell lediglich über eine Reserve von 2,6 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat. Somit wurden pro Tonne Lithiumcarbonat ziemlich genau 100 Dollar bezahlt. Dies würde bei unserem Top-Pick Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] eine Bewertung von ziemlich genau 300 Mio. CAD rechtfertigen (aktuell 158 Mio. CAD), diese Marktkapitalisierung würde derzeit einem Aktienkurs von 2,13 CAD (1,41 EUR) entsprechen. Sie sehen eine Kursverdopplung (aktuell 0,71 EUR) liegt mehr als nur im Bereich des Möglichen. Sollte in den kommenden Tagen und Wochen ein strategischer Partner einsteigen so dürfte das den Aktienkurs nochmals gewaltig in die Höhe treiben! *David Sidoo, Gründer und CEO von Advantage Lithium, kommentierte die Ressourcenschätzung für das Cauchari - Projekt wie folgt: * "In etwas mehr als einem Jahr haben wir eine Steigerung von 600 % auf die Lithium-Ressource bei unserem Cauchari-Projekt erreicht. Diese Errungenschaft spiegelt sowohl die Weltklasse von unserem Projekt als auch die Expertise und den Fokus des Projektentwicklungsteams in Argentinien wider. Wir sind zuversichtlich, dass unser bereits laufendes Phase - III - Programm weiterhin starke Ergebnisse liefern und die Ressource nochmal deutlich erweitert werden wird. Parallel zu unserem Phase-III-Programm wird Advantage darauf abzielen eine PEA in Q2 2018 abzuschließen um dann sofort zu einer endgültigen Machbarkeitsstudie voranzuschreiten, mit einer geplanten Kapazität von 20.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr. " *Advantage Lithium vor Abschluss einer strategischen Partnerschaft wie Millennial Lithium?* Vor allem chinesische Batteriehersteller, Kathodenproduzenten und Automobilkonzerne setzen derzeit alle Hebel in Bewegung, um sich Lithiumvorkommen in allen Phasen der Entwicklung, zu sichern. Diese Tatsache, hat nicht zuletzt der von Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [4] abgeschlossene Deal gezeigt. Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [4] konnte nach Bekanntwerden der Ressourcenschätzung von über 2 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat, einen strategischen Partner aus China gewinnen. Im Zuge der News, kam es zu einer Neubewertung von Millennial Lithium, zwischenzeitlich betrug die Marktkapitalisierung weit über 200 Mio. EUR (Advantage Lithium aktuell lediglich 104 Mio. EUR). Gerade In der Volksrepublik ist bereits die Hälfte aller Elektromobile weltweit unterwegs und im vergangenen Jahr überstieg der globale Absatz erstmals die Marke einer Million. Das ist aber nur ein blasser Vorgeschmack der zu erwartenden Entwicklung, denn die Regierung in Peking hat das Ziel ausgegeben, dass 2025 rund 7 Mio. Elektromobile in China fahren sollen! *Die Chancen der nächste Übernahmekandidat im argentinischen Lithium Dreieck zu sein, stehen für Advantage Lithium äußerst gut. Nachdem nun mit mehr als 3 Mio. Tonnen nachgewiesenem Lithiumcarbonat (LCE) ein gewaltiger Meilenstein erreicht wurde.* *Die Kontaktaufnahme mit möglichen Interessenten und Vorbereitung möglicher Übernahmeangebote hat bereits durch die aktuelle Asienreise des CEO's der Advantage begonnen. Unserer Meinung nach wird die Advantage Lithium in Kürze einen strategischen Partner präsentieren, der zusammen mit Advantage Lithium und deren Joint Venture-Partner Orocobre das Cauchari-Projekt im argentinischen Lithiumdreieck entwickeln wird.* LINK zur unserer Erstempfehlung mit allen Hintergrundinformationen! [5] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Die Domain "True-Research.de" ist eine Marke der BlackX GmbH, Schwetzinger Str. 3, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die BlackX GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die BlackX GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt BlackX GmbH. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die BlackX GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. BlackX GmbH, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958: Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält, * in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut, in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging, * mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat, und mit diesem verbundene Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens * oder von diesen abgeleitete Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 23, 2018 01:30 ET (05:30 GMT)