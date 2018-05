Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Italiens Präsident Sergio Mattarella hat offenbar Vorbehalte gegen die Ernennung des parteilosen Jura-Professors Guiseppe Conte zum Regierungschef einer Koalition aus Populisten und Rechtsextremen. Mattarella zweifle daran, ob sich der Politik-Neuling gegen die Chefs der beiden künftigen Koalitionspartner - die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rassistische Lega - behaupten könne, berichteten italienische Medien. Eine Entscheidung traf Mattarella zunächst nicht, sie soll frühestens am Mittwoch nach weiteren Konsultationen fallen. Die potenziellen Regierungspartner hatten Mattarella am Montag ihren Vorschlag für das Amt des Ministerpräsidenten vorgelegt. Der weitgehend unbekannte Jura-Professor Conte hat bislang keine Erfahrung in politischen Ämtern. Die Parteivorsitzenden Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung und Matteo Salvini von der Lega hatten zuvor lange über die Besetzung des Ministerpräsidentenamts gestritten. Keiner der Parteichefs wollte das Amt dem anderen überlassen. Berichten zufolge wollen sie als Minister in ein Kabinett unter Conte eintreten. Berichten zufolge fordert der Präsident von den Parteien auch Garantien, dass die neue Regierung Italiens europäische Verpflichtungen und internationalen Bündnisse respektiert. Die Regierungsvorhaben der beiden system- und EU-kritischen Parteien könnten zu massiven Konflikten mit Brüssel führen. Die Lega und die Fünf Sterne wollen die Sparpolitik im hoch verschuldeten Italien beenden. Sie planen Steuersenkungen und massive zusätzliche Sozialausgaben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CTS EVENTIM (9:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen zum ersten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 244 +18% 2 207 EBITDA bereinigt 53 +15% 3 46 EBIT k.A. -- -- 37 Ergebnis nach Steuern/Dritten 29 +4% 2 28 Ergebnis je Aktie 0,29 -- 2 0,29

Weitere Termine:

07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Evonik Industries AG, HV

10:00 DE/Zalando SE, HV

10:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, HV

10:30 DE/Aareal Bank AG, HV

11:00 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV

13:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV

14:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), HV

Im Laufe des Tages

-GB/Marks & Spencer plc, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage), Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Bet-At-Home AG 7,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,4 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,8 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,0 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,5 zuvor: 58,1 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,7 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 56,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,8 zuvor: 55,1 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: +0,5 zuvor: +0,4 -GB 10:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai ( 1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 56,5 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +4,0% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 1./2. Mai

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion von 0,00-prozentigen Schatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2020 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 4,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2022 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von max. 6 Mrd CZK Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 im Volumen von max. 6 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.718,30 -0,29 Nikkei-225 22.687,58 -1,19 Schanghai-Composite 3.187,32 -0,84 DAX 13.169,92 0,71 DAX-Future 13.158,50 0,58 XDAX 13.160,55 0,58 MDAX 26.988,98 0,58 TecDAX 2.818,23 0,44 EuroStoxx50 3.587,25 0,41 Stoxx50 3.171,82 0,25 Dow-Jones 24.834,41 -0,72 S&P-500-Index 2.724,44 -0,31 Nasdaq-Comp. 7.378,46 -0,21 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,06 -33

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,61 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,56 0,56 0,13 USA 2 Jahre 2,58 2,57 0,69 USA 10 Jahre 3,05 3,06 0,64 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick - Die Börsen in Europa werden zur Wochenmitte mit einem kleinen Rücksetzer erwartet. "Die Investoren werden auf dem erreichten Niveau etwas vorsichtiger", so ein Marktteilnehmer. Das zeigt sich unter anderem am anziehenden Yen. Vor allem die US-Politik, ob es nun um die Außen- oder die Wirtschaftspolitik gehe, sorge für Verunsicherung. Die aktuelle Nachrichtenlage liefere keine Argumente, Geld an den Aktienmärkten zu investieren. Nach den zuletzt schärferen Tönen schließt US-Präsident Donald Trump eine Verschiebung oder gar eine Absage seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nicht aus. Zudem will Trump die Stahl- und Aluminium-Importe aus der Europäischen Union um rund 10 Prozent verringern.

Etwas fester - Nach einem verhaltenen Start ging es am Nachmittag deutlicher nach oben. Etwas Entspannung ging von Italien aus, wo der Staatspräsident noch kein grünes Licht für den Kandidaten der der sich anbahnenden neuen Regeirungskoalition gab, die wegen ihres ausgabefreudigen Regierungsprogramms kritisch gesehen wird. Der Mailänder Index erholte sich um 0,7 Prozent von seinem kräftigen Rücksetzer des Vortages. Für französischen Telekomwerte ging es teils deutlich nach oben, weil die Regulierungsbehörde quasi grünes Licht gab eine Konsolidierung in der Branche. Orange legten um 4,1 Prozent, Bouygues um 4,5 Prozent und Iliad um 7,3 Prozent zu. Der Stoxx-Sektorindex legte um 1,9 Prozent zu. Der Subindex der Automobilaktien gewann 0,9 Prozent zu. Hier gab es günstige Nachrichten aus China, wo die Einfuhrzölle gesenkt werden. Fiat stiegen um 1,7 Prozent zu - auch gestützt durch eine Kaufempfehlung der HSBC. VW stiegen um 2,0 Prozent, Daimler um 1,5 und BMW um 2,6 Prozent - Schaeffler legten um 2,6 Prozent zu. Halfords brachen in London um 11,8 Prozent nach schwach ausgefallenen Ergebniszahlen ein. Auch andere britische Einzelhandelsaktien wurden davon in Mitleidenschaft gezogen.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Thyssenkrupp schossen um 9,6 Prozent in die Höhe. Der mögliche Einstieg des Hedgefonds Elliott bei dem Industriekonzern beflügelte den Kurs. Sollte die Spekulation zutreffen, wäre neben Cevian ein weiterer aktivistischer Investor bei Thyssenkrupp an Bord, kommentierte die DZ. Im TecDAX schossen Evotec um 11,6 Prozent nach oben. Das Biotechnologieunternehmen hat mit Celgene eine strategische Partnerschaft vereinbart und erhält eine Vorabzahlung von 65 Millionen Dollar und kann auf weitere Meilensteinzahlungen hoffen. Dialog Semiconductor zeigten sich 2,8 Prozent fester. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben weitere Aufträge von Apple erhalten. Das löste Rückkäufe aus, nachdem Spekulationen um eine eigene Chip-Fertigung von Apple den Kurs von Dialog jüngst belastet hatten. Isra Vision schnellten um 7,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, den schon länger avisierten Aktiensplit am 25. Mai umzusetzen.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem eher ruhigen Umfeld fielen Scout24 mit einem kräftigen Plus auf. Sie wurden beim Broker Lang & Schwarz 10 Prozent höher gestellt. Nachrichtliche Gründe für den Anstieg seien nicht bekannt, sagte ein Händler.

USA / WALL STREET

