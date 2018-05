Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen. Marktbeobachter erklärten die höhere Nachfrage nach Bundesanleihen mit der Sorge vor einer populistischen Regierung in Italien. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 159,13 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,54 Prozent.

Nach wie vor bleibt die Regierungsbildung in Italien ein wichtiges Thema im Handel mit europäischen Staatsanleihen. "Marktteilnehmer richten bange Blicke gen Italien, denn die kostspieligen Wahlversprechen ( ) sorgen für Konfliktpotenzial innerhalb der EU und der Eurozone", kommentierte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Die Ernennung einer Regierung aus der eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega lässt allerdings weiter auf sich warten. Der Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, Giuseppe Conte, sorgte mit Unklarheiten in seinem Lebenslauf für Aufregung. Italienische Medien berichteten, dass sich die Entscheidung über einen Regierungsauftrag für Conte in die Länge ziehen könnte.

Im weiteren Tagesverlauf stehen außerdem erste wichtige Konjunkturdaten in dieser Woche auf dem Programm und dürften stärker in den Fokus der Anleger rücken. Am Vormittag werden Kennzahlen zur stark beachteten Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone erwartet. Außerdem könnte am Abend das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed für Impulse sorgen./jkr/fba

